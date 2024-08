Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollision beim Abbiegen

Neuss (ots)

Am Donnerstag (22.08.) kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkw an der Kreuzung Neusser Landstraße und Kreisstraße 30. Dabei wurde eine 37-jährige Neusserin verletzt, auch ihre elfjährige Tochter musste vom Rettungsdienst medizinisch betreut werden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war die Neusserin mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße in Richtung Norf unterwegs und wollte nach links in die Neusser Landstraße einbiegen. Zeitgleich kam ihr auf der K30 ein 75-jähriger Mann aus Neuss mit seinem Auto entgegen. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die 37-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Um den genauen Hergang des Zusammenstoßens aufzuklären hat das Verkehrskommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei des Rhein-Kreis Neuss zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell