Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Bäckerei, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 6:20 Uhr, gelangte ein bislang Unbekannter durch Aufbrechen einer Tür in das Innere eines Gebäudes in der Steinstraße und verschaffte sich so gewaltsam Zutritt in eine dortige Bäckerei. Der Einbrecher soll mehrere Getränke entwendet und anschließend versucht haben, in die Büroräumlichkeiten einzudringen, was jedoch misslang. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg.

/th

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell