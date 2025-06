Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diemelstadt OT Rhoden: Gebäudebrand mit einer verletzten Person

Kassel (ots)

Am Samstag, 28.06.2025, 07:10 Uhr, kam es in Diemelstadt-Rhoden zu einem Gebäudebrand in einem zweistöckigen Wohnhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die vier Bewohner bereits das Haus verlassen. Ein 53-jähriger Bewohner kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Brand ist im ersten Stock im Küchenbereich ausgebrochen und griff auf den Dachstuhl über. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei in Korbach geführt.

