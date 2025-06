Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kupferbleche von Kapelle des Kasseler Nordfriedhofs gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Kupferdiebe haben in der Nacht zu Mittwoch auf dem Kasseler Nordfriedhof im Stadtteil Fasanenhof zugeschlagen und durch ihr brachiales Vorgehen einen hohen Sachschaden verursacht. Die bislang unbekannten Täter begaben sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen zu der Friedhofskapelle an der Straße "Am Felsenkeller" und entfernten gewaltsam große Teile der seitlichen Kupferverkleidung des Flachdaches. So entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, der Wert des entwendeten Kupfers beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 20.000 Euro. Die Täter, welche für den Abtransport der Kupferbleche aller Wahrscheinlichkeit nach ein oder mehrere Fahrzeuge nutzten, konnten schließlich unerkannt flüchten. Im Rahmen der Ermittlungen gaben Anwohner den am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord gegenüber an, am Dienstagabend, zwischen 20:30 und 21:30 Uhr, Geräusche im Bereich des Friedhofes gehört zu haben. Außerdem sollen sich in dieser Zeit ein blauer VW Polo sowie ein größeres, schwarzes Auto nahe der Friedhofskapelle aufgehalten haben, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel bitten weitere Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Nordfriedhofs beobachtet haben, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

