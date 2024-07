Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung für Samstag, den 13.07.2024, bis Sonntag, den 14.07.2024

Polizeiinspektion Betzdorf (ots)

VGV Kirchen (Sieg) Mudersbach- Am 14.07.2024, gegen 01:26 Uhr kam es im Vorfeld des Waldfestes, zu einer verbalen und später körperlichen Auseinandersetzung, die einen größeren Polizeieinsatz erforderlich machte. Ein 26-jähriger Mann geriet zunächst mit einer bislang unbekannten Person in einen verbalen Streit. In diesen mischte sich sodann ein 19-Jähriger ein und es kam zu einer Schlägerei zwischen den Männern in deren Folge der Jüngere verletzt wurde. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurden die eingesetzten Beamten durch den hochaggressiven 26-Jährigen und seine zwischenzeitlich hinzugekommenen Begleiter beleidigt und bedroht. Allen Beteiligten wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Die Beteiligten müssen nun mit Strafverfahren rechnen.

VGV Betzdorf-Gebhardshain

Handfester Streit endet im Krankenhaus

Die Polizei Betzdorf wurde in der Sonntagnacht durch die Rettungsleitstelle über eine Schlägerei am Brunnenfest in Weitefeld informiert. Nach ersten Ermittlungen wurde ein 18-Jähriger durch eine Gruppe von fünf bis acht Personen zusammengeschlagen. Aufgrund der hohen Alkoholisierung aller Beteiligten gestaltete sich die Anzeigenaufnahme schwierig. Der verletzte 18-Jährige wurde mit einer Verletzung am Auge und diversen Schürfwunden ins Krankenhaus verbracht. Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig ungeklärt.

Verkehrsunfallflucht - Fahrer ohne Führerschein Die Rettungsleitstelle informierte die Polizei Betzdorf am Sonntagmorgen über einen Verkehrsunfall auf der B62 zwischen Dasberg und Wallmenroth. Ein 36-Jähriger kam nach ersten Ermittlungen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit der angrenzenden Leitplanke. Nach ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Fahrer aktuell keinen Führerschein hat. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

