POL-BOR: Rhede - E-Scooter Fahrerin verletzt sich bei Unfall schwer

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Am Fürstenbusch; Tatzeit: zwischen 10.06.2025, 22.00 Uhr, und 11.06.2025, 08.00 Uhr; In einen Ferienhof eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Am Fürstenbusch in Gronau. Die Unbekannten gelangten in die Räumlichkeiten, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Büroräume und Schränke. Die Beute der Einbrecher stand zum ...

