POL-BOR: Gronau - Einbruch in Ferienhof

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Am Fürstenbusch;

Tatzeit: zwischen 10.06.2025, 22.00 Uhr, und 11.06.2025, 08.00 Uhr;

In einen Ferienhof eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Am Fürstenbusch in Gronau. Die Unbekannten gelangten in die Räumlichkeiten, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Büroräume und Schränke. Die Beute der Einbrecher stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Die Tat geschah in der Nacht zu Mittwoch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

