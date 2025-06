Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrer von weißem Auto bringt Radfahrer wegen zu geringem Seitenabstand zu Fall: Zeugen in Wehlheiden gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Am späten Mittwochnachmittag ist ein Fahrradfahrer im Stadtteil Wehlheiden zu Fall gekommen, weil ein Auto mit zu geringem Seitenabstand an ihm vorbeigefahren sein soll. Der 24 Jahre alte Mann war seinen Angaben zufolge mit seinem Pedelec gegen 17:40 Uhr in der Straße "Am Heimbach" in Richtung "Kleiner Holzweg" unterwegs, als ein weißes Auto sehr dicht neben ihm her gefahren sei. Damit es zu keinem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug kommt, sei der Mann mit seinem Rad weiter nach rechts gefahren, wo er jedoch mit der Bordsteinkante kollidierte und in der Folge zu Boden stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Der unbekannte Fahrer des weißen Autos, möglicherweise ein Kombi, habe seine Fahrt indes unbeirrt fortgesetzte.

Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell