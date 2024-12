Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Nachmittag befuhr eine 67-jährige Fahrerin eines Kia die Neue Straße in Richtung Hauptstraße in Apfelstädt, während eine 56-jährige Fahrerin eines Toyota die Hauptstraße in Richtung Ortszentrum befuhr. Offenbar aufgrund eines Fahrfehlers kollidierte die 67-Jährige mit dem Toyota. Die 56-Jährige sowie ihre 4-jährige Mitfahrerin wurden dadurch leicht verletzt. Die Pkws blieben fahrbereit. (jd)

