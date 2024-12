LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Vergangene Nacht wurden durch Unbekannte zwei Pkw, an der Frontscheibe und an den Seitenscheiben offenbar mittels Stein beschädigt. Der betroffene Ford und BMW waren in der Ohrdrufer Straße abgestellt. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0320613/2024 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

mehr