Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Einbruchsdiebstahl, Zeugen gesucht

Steinach (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher gelangten zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 6:30 Uhr, auf das Gelände einer Firma in der Straße "Einetweg". Nach ersten Erkenntnissen soll der Täter durch eine Tür ins Lager eingedrungen sein und sich dort mutmaßlich mit einem Brecheisen gewaltsam Zutritt zu weiteren Räumlichkeiten verschafft haben. Der Versuch einen Tresor aufzubrechen blieb erfolglos, es wurde jedoch dessen Schließmechanismus beschädigt. Der noch Unbekannte entwendete Bargeld in Höhe von circa 10 Euro und ein neuwertiges Mobiltelefon. Der verursachte Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlung; insgesamt sollen sechs Türen aufgebrochen und beschädigt worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell