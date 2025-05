Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Tatverdächtige nach Tötungsdelikt am Harenberg City-Center festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0412

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Dortmund

In der Nacht zu Mittwoch (7. Mai) gegen 0 Uhr meldeten Zeugen ein Körperverletzungsdelikt an der Rückseite des Harenberg City-Centers. Die Polizei fand eine verletzte 40-Jährige, die in einem Krankenhaus wenig später verstarb. Noch am Tatort nahm die Polizei zwei Tatverdächtige (19 und 26 Jahre aus Dortmund) fest.

Eine Mordkommission der Polizei Dortmund hat die Ermittlungen übernommen.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Staatsanwältin Andersson unter: 0231/92626123.

(Aktualisierung am 07.05. um 09.03 Uhr)

