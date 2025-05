Polizei Dortmund

POL-DO: Tödlicher Unfall in der Auffahrt: 54-jähriger Kradfahrer stirbt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0409

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montagabend (6. Mai) gegen 20:15 Uhr ist ein 54-jähriger Dortmunder tödlich verletzt worden. Der Mann verunglückte mit seinem Krad in der Auffahrt Lünen-Süd zur A2 in Fahrtrichtung Oberhausen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle, stürzte und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Das Krad wurde von einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Auto eines 51-jährigen Mannes aus Gelsenkirchen erfasst. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und im weiteren Verlauf durch die Rettungskräfte vor Ort führen zu keinem Erfolg.

Es kam für mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrseinschränkungen, weil das Dortmunder Verkehrsunfallaufnahme-Team bis in die Nachtstunden den Unfall mit modernsten Hilfsmitteln aufnahm. Die Richtungsfahrbahn Oberhausen sowie die Auffahrt an der Anschlussstelle Lünen-Süd wurden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell