POL-WOB: Pkw gerät aus unbekannter Ursache in Brand - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Nordsteimke, Kreisstraße 111 15.03.2025, 18.45 Uhr bis 16.03.2025, 09.30 Uhr Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in eine Lagerhalle an der Kreisstraße 111 in Nordsteimke ein und entwendeten diverses Werkzeug. Der Eigentümer der Halle stellte am Sonntagmorgen Aufbruchspuren am Tor der Lagerhalle fest und verständigte die Polizei. Bei der Spurensuche stellte ...

