POL-DO: Sperrmüll und Auto brennen auf der Alsenstraße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0409 Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montagabend (6. Mai) gegen 20:15 Uhr ist ein 54-jähriger Dortmunder tödlich verletzt worden. Der Mann verunglückte mit seinem Krad in der Auffahrt Lünen-Süd zur A2 in Fahrtrichtung Oberhausen. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle, stürzte und ...

mehr