Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Wittmund - Scheune in Brand geraten
Landkreis Wittmund (ots)
Brandgeschehen
Wittmund - Scheune in Brand geraten
In Wittmund hat es am Sonntag gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 13.20 Uhr in der Funnixer Straße eine Scheune in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
