Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Scheune in Brand geraten

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Wittmund - Scheune in Brand geraten

In Wittmund hat es am Sonntag gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 13.20 Uhr in der Funnixer Straße eine Scheune in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

