Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen für die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 23.08.2025.

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Verkehrszeichen mit Farbe beschmiert

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind in der Krummhörn, an der Schoonorther Straße, drei geschwindigkeitsregelnde Verkehrsschilder vor einem festen Blitzer mit schwarzer Farbe beschmiert worden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen einen bislang unbekannten Verursacher eingeleitet. Hinweise dazu werden unter 04931-9210 entgegengenommen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunkener Radfahrer

Die Polizei kontrollierte am Freitagabend in Aurich einen Fahrradfahrer. Der 53-jährige Mann aus Südbrookmerland fuhr gegen 23 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Julianenburger Straße. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Großefehn - Alkoholisierter Fahrzeugführer kommt von Straße ab

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen in Großefehn. Ein 24-jähriger Mann fuhr gegen 04 Uhr mit seinem Hyundai i30 auf der Auricher Landstraße. Hier kam er von der Fahrbahn ab. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Es wurde eine Blutprobe genommen und mehrere Verfahren gegen den Mann eingeleitet.

Dornum - Radfahrerin schwer verletzt

Am Freitag hat es in Dornum einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 35-jähriger VW Caddy-Fahrer war gegen 13 Uhr auf der Störtebekerstraße in Richtung Dornumersiel unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er bereits mehrmals in den Gegenverkehr, bevor er auf den Radweg geriet. Dort stieß er mit einer 82 Jahre alten Radfahrerin auf dem Fahrradweg zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte aber kurze Zeit später ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass der 35-jährige keine Fahrerlaubnis besaß und möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Hinte - Betrunkener fährt gegen Straßenlaterne

Am Freitagabend fuhr ein betrunkener 38-Jähriger Hinteraner in Hinte betrunken mit dem Auto gegen eine Straßenlaterne, nachdem er von der Fahrbahn abgekommen war. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er 3,49 Promille hatte. Er ist nun Beschuldigter in einem Strafverfahren, sein Führerschein wurde ihm vor Ort abgenommen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Pkw beschädigt und Kennzeichen entwendet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Westerholt Kennzeichen entwendet. Unbekannte hatten hier auf einem Grundstück in der Esenser Straße die Kennzeichen von einem Pkw Opel Astra entfernt und den Pkw rundherum beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Holtriem, Tel. 04975/756940, in Verbindung zu setzen.

Westerholt - Einbruchversuch

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde versucht in Westerholt in eine Spielhalle einzubrechen. Unbekannte Täter versuchten in der Dornumer Straße die Seiteneingangstür der Spielhalle aufzubrechen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Holtriem, Tel. 04975/756940, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallgeschehen

Schweinsdorf - Alkoholisiert Unfall verursacht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen in Schweinsdorf. Gegen 09.25 Uhr fuhr ein 64jähriger Dornumer mit seinem Roller auf der Esenser Straße auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw VW Touran eines 41jährigen Fahrerin aus Holtriem. Hierbei entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streifenbesatzung Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallfahrers fest. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 0,5 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Darüber hinaus war der Mann ohne Führerschein unterwegs. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bensersiel - Unfall verursacht und geflüchtet

Am Freitagmittag gegen 13:50 Uhr kam ein 35jähriger aus Zetel mit seinem Pkw VW Caddy in Bensersiel auf der Hauptstraße von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden. Er entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Im Zuge der Fahndung konnte der Mann schnell ermittelt werden. Bereits kurz zuvor war der Mann in Ostbense ebenfalls mit einer Unfallflucht aufgefallen. Hier hatte er einen Leitpfosten überfahren und war ebenfalls geflüchtet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sonstiges Geschehen

Norden - Müll vor Altkleidercontainer abgelegt

Bislang unbekannte Personen haben vor einem Altkleidercontainer in Upgant-Schott jede Menge Haus- und Sperrmüll abgelegt. Es ist eine Ordnungswidrigkeit eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell