Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Hund aus Zwinger gestohlen Südbrookmerland - Fahren ohne Fahrerlaubnis Aurich - Zaun angefahren und vom Unfallort unerlaubt entfernt Norderney - Unfall zwischen Radfahrern

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Hund aus Zwinger gestohlen

In der Nacht auf Mittwoch wurde in Norden eine deutsche Schäferhündin gestohlen. Unbekannte Täter brachen in einem Garten in der Ziegeleistraße einen Hundezwinger auf und entwendeten das Tier. Die Hündin ist zehn Jahre alt, hat ein Stockmaß von etwa 62 Zentimetern und besitzt eine grau-braun gewölkte Fellfarbe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Informationen zum derzeitigen Aufenthaltsort der Hündin haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagabend, gegen 21:00 Uhr, einen Rollerfahrer auf der Auricher Straße. Bei der Kontrolle konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Fahrzeugführer, ein 17-jähriger Südbrookmerländer, nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Zaun angefahren und vom Unfallort unerlaubt entfernt

Am Donnerstag, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr, fuhr ein Unbekannter mit einem Kraftfahrzeug in der Straße "Cobusfeld" gegen einen Grundstückszaun. Der Zaun wurde hierbei beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe einer mittleren dreistelligen Summe zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Norderney - Unfall zwischen Radfahrern

Vor der Polizeidienststelle in Norderney stießen am Freitagmorgen, 08:00 Uhr, zwei Personen mit ihren Fahrrädern zusammen. Ein 46-jähriger Stuttgarter fuhr von der Roonstraße kommend auf der Knyphausenstraße. Er bog vor der Polizeidienststelle nach links auf die Knyphausenstraße, in Richtung des Strandes, ab. Dem 46-Jährigen kam eine unbekannte Frau entgegen, die von der Knyphausenstraße nach rechts in Richtung Roonstraße abbog. Die Beiden stießen mit ihren Fahrrädern zusammen, wodurch der Mann aus Stuttgart stürzte und sich leicht verletzte. Die Frau fuhr anschließend davon, ohne ihre Personalien anzugeben. Sie soll ca. 30 Jahre alt gewesen sein und habe lange, schwarze Haare gehabt. Auf dem Fahrrad habe sich ein Kindersitz befunden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney unter Telefon 04932 92980 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell