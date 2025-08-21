Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Blomberg - Pkw zerkratzt Wittmund - Sturz nach Vollbremsung wegen eines Vorfahrtverstoßes Wittmund - Nach Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Blomberg - Pkw zerkratzt

Der Mercedes eines 43-jährigen Holtriemers wurde am Dienstagmorgen, 19.08.2025, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr, durch Unbekannte mit einem Gegenstand zerkratzt. Durch die Beschädigung entstand ein Schaden im drei- bis vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Sturz nach Vollbremsung wegen eines Vorfahrtverstoßes

Ein 45-jähriger Wittmunder befand sich am Mittwochmittag, gegen 12:30 Uhr, auf einem Parkstreifen in der Harpertshausener Straße. Er fuhr mit seinem Hyundai von dort aus auf die Fahrbahn. Ein 18-jähriger Motorradfahrer, der auf der Straße fuhr, musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte der 18-jährige Wittmunder und verletzte sich leicht. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Wittmund - Nach Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Auf einem Parkplatz in der Robert-Koch-Straße fuhr ein Unbekannter vermutlich mit einem weißen Transporter beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Volkswagen ID4. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, gegen 12:50 Uhr und es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell