Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Esens - Unfall mit Krankenfahrstuhl
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Esens - Unfall mit Krankenfahrstuhl
Der Fahrer eines Krankenfahrstuhls ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Esens verletzt worden. Gegen 15 Uhr fuhr ein 89-jähriger Mann aus Esens mit seinem Ford Focus vom Parkplatz eines Supermarktes in der Bürgermeister-Becker-Straße und übersah dabei den 80-jährigen Fahrer eines Krankenfahrstuhls, der auf dem Geh- und Radweg fuhr. Der 80-jährige Mann aus Stedesdorf stürzte und kam leicht verletzt ins Krankenhaus.
