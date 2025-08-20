Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfall mit Krankenfahrstuhl

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfall mit Krankenfahrstuhl

Der Fahrer eines Krankenfahrstuhls ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Esens verletzt worden. Gegen 15 Uhr fuhr ein 89-jähriger Mann aus Esens mit seinem Ford Focus vom Parkplatz eines Supermarktes in der Bürgermeister-Becker-Straße und übersah dabei den 80-jährigen Fahrer eines Krankenfahrstuhls, der auf dem Geh- und Radweg fuhr. Der 80-jährige Mann aus Stedesdorf stürzte und kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

