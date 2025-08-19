PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AUR: Esens - Polizeistation Esens nur eingeschränkt zu erreichen

Landkreis Wittmund (ots)

Esens - Polizeistation Esens nur eingeschränkt zu erreichen

Aufgrund von Bauarbeiten in der Bahnhofstraße in Esens und einer damit einhergehenden Vollsperrung ist die Polizeistation Esens aktuell nicht mit dem Auto zu erreichen. Eine fußläufige Erreichbarkeit ist vom Schützenplatz oder über die Straße Flack, am AWO-Wohnheim entlang, möglich. Die Vollsperrung wird voraussichtlich mehrere Monate andauern.

