POL-AUR: Esens - Polizeistation Esens nur eingeschränkt zu erreichen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Landkreis Wittmund (ots)
Esens - Polizeistation Esens nur eingeschränkt zu erreichen
Aufgrund von Bauarbeiten in der Bahnhofstraße in Esens und einer damit einhergehenden Vollsperrung ist die Polizeistation Esens aktuell nicht mit dem Auto zu erreichen. Eine fußläufige Erreichbarkeit ist vom Schützenplatz oder über die Straße Flack, am AWO-Wohnheim entlang, möglich. Die Vollsperrung wird voraussichtlich mehrere Monate andauern.
