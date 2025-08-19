POL-AUR: Aurich - Polizei zieht positive Stadtfest-Bilanz

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Polizei zieht positive Stadtfest-Bilanz

Vom 15. bis zum 17. August fand in Aurich das diesjährige Stadtfest statt. Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu einer Vielzahl von Straftaten gekommen war, zieht die Polizei für dieses Jahr eine positive Bilanz. Aufgrund eines gelungenen Sicherheitskonzeptes mit ständiger Polizeipräsenz, starken Kräften und einer guten Zusammenarbeit mit dem Landkreis, der Stadt und dem Sicherheitsdienst, konnten Auseinandersetzungen bereits im Keim erstickt und ein friedlicher Verlauf der Veranstaltung gewährleistet werden. So wenige Strafanzeigen wie in diesem Jahr gab es in den letzten zehn Jahren nicht. Insgesamt kam es im Verlauf des Wochenendes im Zusammenhang mit dem Stadtfest zu fünf Körperverletzungen, einer Bedrohung und drei Beleidigungen. Fünf Personen wurden zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen.

