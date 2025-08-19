PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Polizei zieht positive Stadtfest-Bilanz

Aurich (ots)

Aurich - Polizei zieht positive Stadtfest-Bilanz

Vom 15. bis zum 17. August fand in Aurich das diesjährige Stadtfest statt. Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu einer Vielzahl von Straftaten gekommen war, zieht die Polizei für dieses Jahr eine positive Bilanz. Aufgrund eines gelungenen Sicherheitskonzeptes mit ständiger Polizeipräsenz, starken Kräften und einer guten Zusammenarbeit mit dem Landkreis, der Stadt und dem Sicherheitsdienst, konnten Auseinandersetzungen bereits im Keim erstickt und ein friedlicher Verlauf der Veranstaltung gewährleistet werden. So wenige Strafanzeigen wie in diesem Jahr gab es in den letzten zehn Jahren nicht. Insgesamt kam es im Verlauf des Wochenendes im Zusammenhang mit dem Stadtfest zu fünf Körperverletzungen, einer Bedrohung und drei Beleidigungen. Fünf Personen wurden zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Andre Behrends
Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 14:01

    POL-AUR: Wittmund - Einbruch in Wohnhaus

    Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Wittmund - Einbruch in Wohnhaus Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Wittmund eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag 19 Uhr bis Sonntag 9:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Drostenstraße. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:00

    POL-AUR: Großheide - Zeugen nach Unfallflucht gesucht Hinte - Auffahrunfall

    Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Großheide - Zeugen nach Unfallflucht gesucht Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag in Großheide. Ein weißer Opel Crossland war dort in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Coldinner Straße abgestellt. In dieser Zeit wurde der Wagen durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren