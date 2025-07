Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall unter Alkoholeinfluss durch Radfahrer und dreister Fahrraddiebstahl

(Ludwigshafen) - Stadtteil Nordd (ots)

Am Samstag, den 05.07.2025 gegen 23:50 Uhr, kam es zu einem Unfall, in welchen ein 44jähriger Ludwigshafener, der mit seinem E-Bike unterwegs war, involviert war. Dieser befuhr die Rheinuferstraße von der Kurt-Schumacher-Brücke kommend. Aufgrund seiner Alkoholisierung kollidierte er mit einem Verkehrsschild und stürzte infolge dessen. Er verletzte sich hierbei schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ihm zudem eine Blutprobe wegen dem Unfall unter Alkoholeinfluss entnommen. Besonders dreist ist die Tatsache, dass während der verunfallte Radfahrer medizinisch versorgt wurde, vor Eintreffen der Polizei, durch Unbekannte das E-Bike am Unfallort entwendet wurde. Durch die Polizei wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wer sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen oder der Entwendung des Fahrrades machen kann, wird gebeten sich unter Tel: 0621 963-24250 oder unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen.

