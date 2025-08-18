Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall Norderney - Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer Lütetsburg - Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Großefehn sind am Montagvormittag zwei Personen verletzt worden. Eine 61-jährige Frau aus Aurich fuhr gegen 10 Uhr mit ihrem VW UP auf der Auricher Landstraße in Richtung Bagband und beabsichtigte von dieser nach links in die Kanalstraße Süd abzubiegen. Hierbei stieß sie mit dem entgegenkommenden Renault Zoe einer 65-jährigen Frau aus Aurich zusammen. Der VW UP wurde durch den Zusammenstoß gegen den Mercedes Sprinter eines 47-jährigen Oldenburgers geschleudert, der sich auf der Abbiegespur der Auricher Landstraße in Richtung Kanalstraße Süd befand. Sowohl die Fahrerin des VW UP als auch die Fahrerin des Renault Zoe kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Norderney - Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Gleich drei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer sind der Polizei am Wochenende auf Norderney aufgefallen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 27-jähriger Mann kontrolliert, der mit seinem Pkw gegen 1 Uhr auf der Gartenstraße fuhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Gegen 3 Uhr wurde eine Frau kontrolliert, die mit ihrem Fahrrad auf dem Herrenpfad fuhr. Auch hier stellten die Beamten eine Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein 23-jähriger Mann kontrolliert, der gegen 1 Uhr die Gartenstraße befuhr. Hier ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von ebenfalls 1,7 Promille. Gegen alle drei Verkehrsteilnehmer wurden Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde der Führerschein des Autofahrers sichergestellt.

Lütetsburg - Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Ein Pedelecfahrer wurde bei einem Unfall in Lütetsburg leicht verletzt. Gegen 7 Uhr fuhr ein 48-jähriger Mann aus Lütetsburg mit seinem VW Caddy auf der Landstraße in Richtung Hage. Hierbei wollte er nach rechts in die Straße Am Südacker abbiegen, übersah dabei jedoch einen 59-jährigen Mann aus Lütetsburg, der mit seinem Pedelec auf dem dortigen Radweg fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Pedelecfahrer leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell