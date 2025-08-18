PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Versuchter Einbruch Aurich - Polizisten angegriffen Hinte - Pedelec gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Versuchter Einbruch

Unbekannte haben versucht in ein Wohnhaus in Wiesmoor einzubrechen. Die Täter versuchten in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag gewaltsam in das Haus in der Süderwieke I zu gelangen. Dies misslang jedoch und die Täter flüchteten von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Aurich - Polizisten angegriffen

Zwei Polizeibeamte wurden am Sonntagabend in Aurich angegriffen. Die Beamten wurden gegen 23 Uhr zu einer randalierenden Frau in die UEK-Aurich gerufen. Vor Ort verhielt sich die Frau weiterhin aggressiv und trat auf die Beamten ein. Außerdem wurden die Beamten bedroht und beleidigt. Kurz zuvor gab es in der Kleinen Mühlenstraße in Norden bereits einen Einsatz mit der Frau, bei welchem sie versuchte, einen Polizeibeamten zu treten. Gegen die 37-jährige Frau aus Norden wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Hinte - Pedelec gestohlen

Unbekannte haben in Hinte ein Pedelec gestohlen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag zwischen 0 Uhr und 14 Uhr im Cirksenaweg in Hinte. Das Pedelec des Herstellers Telefunken war dort in der Garage eines Wohnhauses abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Andre Behrends
Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

