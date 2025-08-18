Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Nenndorf - Vermisste Person gefunden
Landkreis Wittmund (ots)
Nenndorf - Vermisste Person gefunden
Der 92-Jährige, der seit Montagmorgen in Nenndorf vermisst wurde, konnte gegen 11.50 Uhr wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Mithilfe der Bevölkerung. Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell