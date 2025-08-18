PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nenndorf - Vermisste Person gefunden

Landkreis Wittmund (ots)

Nenndorf - Vermisste Person gefunden

Der 92-Jährige, der seit Montagmorgen in Nenndorf vermisst wurde, konnte gegen 11.50 Uhr wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Mithilfe der Bevölkerung. Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

