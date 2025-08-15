PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Carolinensiel - Flucht nach Parkplatzunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - Flucht nach Parkplatzunfall

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am 25.07.2025 in Carolinensiel ereignet hat. Auf dem Parkplatz eines Schwimmbades in der Nordseestraße stieß die Tür eines derzeit unbekannten Autos gegen die Beifahrerseite eines danebenstehenden grauen Mazda. Nach derzeitigem Kenntnisstand stand das Fahrzeug des Unfallverursachers auf einem Parkplatz für Elektro-Fahrzeuge. Es war weiß und hatte eine Berliner Städtekennung. Der Unfall ereignete sich zwischen 12 Uhr und 14.40 Uhr. Die Polizei Wittmund bittet unter 04462 9110 um Zeugenhinweise.

