Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Gebäude mit Farbe beschmiert

Norden - Betrunken Unfall verursacht

Norderney - Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Dornum - Unfallflucht

Norden - Geflüchtet

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Gebäude mit Farbe beschmiert

Unbekannte Täter beschädigten in Norden ein Gebäude. Die Täter beschmierten in der Dornkaatstraße ein dortiges unter Denkmalschutz stehendes Gebäude mit Farbe. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken Unfall verursacht

Ein betrunkener Radfahrer hat am Donnerstag in Norden einen Unfall verursacht. Der 31 Jahre alte Mann fuhr mit seinem Fahrrad gegen ein geparktes Auto in der Osterstraße. Bei Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Norderney - Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Auf Norderney war in der Nacht auf Freitag ein betrunkener Mann auf einem E-Scooter unterwegs. Ein 35-jähriger Mann fuhr auf einem E-Scooter in der Knyphausenstraße, bevor er von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Mann alkoholisiert war. Der Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,9 Promille. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Dornum - Unfallflucht

Am Mittwoch ist in Dornum ein Lkw-Fahrer geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Lkw-Fahrer fuhr gegen 13.35 Uhr auf der Straße Alte-Post-Straße in Fahrtrichtung Dornum. Auf Höhe der Hausnummer 20, in einer dortigen Kurve, schnitt der Fahrer diese und geriet auf die Gegenfahrbahn. Um einen Unfall zu verhindern, musste ein entgegenkommender 20 Jahre alter Opel-Fahrer ausweichen. Dabei stieß der Opel gegen den Bordstein und wurde beschädigt. Der Fahrer des grünen Lkw mit Anhänger setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Dornum unter 04933 992750 entgegen.

Norden - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

In Norden ist es am Donnerstag zu einer Unfallflucht gekommen. Auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Straße Am Markt stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen einen roten Citroen. Der Citroen wurde durch den Zusammenstoß an der hinteren Stoßstange beschädigt. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, entfernte sich der Unfallverursacher vom Parkplatz. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 11.30 Uhr und 12.53 Uhr. Die Polizei Norden nimmt unter 04931 9210 Zeugenhinweise entgegen.

Aurich - Unfallflucht

In der Nacht auf Montag ist in Aurich ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß in der Straße am Bahndamm, auf Höhe der Hausnummer 7, gegen die Fahrerseite eines schwarzen VW. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell