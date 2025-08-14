Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Hund beißt Kind

Ein Kind ist am Mittwoch in Marienhafe von einem unbekannten Hund gebissen worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein zwölfjähriger Junge gegen 17 Uhr mit dem Fahrrad entlang der Straße Tjücher Moortun. Auf dem Parkplatz des Kiessees lief plötzlich ein großer Hund, mutmaßlich ein Schäferhund, bellend auf den Jungen zu. Ein kleiner Hund soll ebenfalls dort gewesen sein. Der Junge hielt daraufhin an und wurde von dem Schäferhund ins Gesicht gebissen. Trotz der Verletzung fuhr der Zwölfjährige noch selbständig nach Hause. Dort informierte er seine Eltern, die daraufhin die Polizei verständigten. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Hund oder den Haltern verlief negativ. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Großheide - Taschendiebstahl

Am Dienstag wurde in Großheide eine Geldbörse gestohlen. Eine 67 Jahre alte Frau war in einem Supermarkt in der Coldinner Straße einkaufen. Ihre Tasche hing währenddessen am Einkaufswagen. Später bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet wurde. Die Tat ereignete sich zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 04931 9210 bei der Polizei Norden zu melden.

Aurich - Autoräder gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch die Reifen eines Autos in Aurich gestohlen. Die Täter bockten auf einem rückwärtigen Privatparkplatz in der Großen Mühlenwallstraße, auf Höhe der Hausnummer 10, einen schwarzen Mercedes auf und entwendeten alle vier Reifen mitsamt Felgen. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 Zeugenhinweise entgegen.

Moordorf - Feuer auf Terrasse ausgebrochen

In Moordorf ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Auf noch ungeklärte Weise gerieten auf einer Terrasse im Lärchenweg gegen 20.40 Uhr mehrere Holzpaletten in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Norden - Auto beschädigt

Unbekannte Täter haben in Norden ein Auto beschädigt. Die Unbekannten beschädigten zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, auf einem Parkplatz in der Pottbackerslohne die Heckscheibe eines weißen VW Up. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

