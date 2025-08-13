Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Riepe - Lkw kam von Fahrbahn ab

Südbrookmerland - Kradfahrer verletzt

Norden - Autofahrerin nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Riepe - Lkw kam von Fahrbahn ab

In Riepe (Gemeinde Ihlow) ist am Mittwoch ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Der 53-jährige Fahrer war gegen 7.45 Uhr auf der Friesenstraße in Richtung Autobahn unterwegs und geriet kurz hinter der Einmündung zur Straße Leegmoor auf den Grünstreifen. Der 53-jährige Mann blieb unverletzt. Der Lkw, der mit Tierfutter beladen war, steckte jedoch auf der Berme fest und musste von einem Abschlepper geborgen werden. Die Friesenstraße wurde für die einstündigen Bergungsarbeiten vorübergehend vollgesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Südbrookmerland - Kradfahrer verletzt

Ein Kradfahrer ist am Dienstag in Südbrookmerland verletzt worden. Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 59 Jahre alter Audi-Fahrer von einem Grundstück auf die Fahrbahn der Forlitzer Straße in Richtung Wiegboldsbur. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines 62-jährigen Kradfahrers und stieß mit ihm zusammen. Der 62-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 8.000 Euro.

Norden - Autofahrerin nach Unfall geflüchtet

Eine Autofahrerin ist nach einem Verkehrsunfall in Norden geflüchtet. Am Dienstag gegen 14.25 Uhr wollte eine bislang unbekannte Autofahrerin von dem Parkplatz eines Sonderpostenmarkts an der Norddeicher Straße in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei rollte sie mit ihrem silbernen Pkw plötzlich etwas zurück und kollidierte mit einer 49-jährigen Pedelec-Fahrerin hinter sich. Die Radfahrerin stürzte in einen Graben und wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin fuhr unerlaubt davon. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell