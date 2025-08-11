PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Serie von Sachbeschädigungen
Norden - Hecke brannte
Norddeich - Unfall auf Kreuzung
Hagermarsch - Motorradfahrer auf verschmutzter Fahrbahn gestürzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Serie von Sachbeschädigungen

Zu einer Serie von Sachbeschädigungen kam es in der Nacht zu Freitag in Südbrookmerland. Zwischen 0 Uhr und 1 Uhr beschädigte nach derzeitigem Erkenntnisstand eine 29-jährige Frau in Oldeborg und Victorbur mit einem Spitzhammer diverse Fahrzeuge sowie Schaufensterscheiben und Eingangstüren mehrerer Geschäfte. Bislang sind elf Taten polizeilich bekannt. Der entstandene Sachschaden dürfte im fünfstelligen Euro-Bereich liegen. Die 29-jährige Beschuldigte wurde vor Ort von Polizeibeamten angetroffen und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der mitgeführte Spitzhammer wurde sichergestellt. Gegen die Frau wird nun ermittelt. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeistation Südbrookmerland unter 04942 204200 zu melden.

Norden - Hecke brannte

Eine Thujahecke ist in der Nacht zu Montag in Norden in Brand geraten. Gegen 1.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße Am Fehnkanal gerufen. Das Feuer griff im weiteren Verlauf von der Hecke eines Grundstücks noch auf eine Tanne über. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norddeich - Unfall auf Kreuzung

Drei Autos sind am Sonntag in Norddeich auf einer Kreuzung kollidiert. Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 71 Jahre alter VW-Fahrer auf der Hafenstraße aus Richtung Yachthafen kommend und wollte die Bundesstraße 72 in Richtung Osthafen überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 40-jährigen BMW-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall wurde der VW in einen haltenden Mercedes geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Hagermarsch - Motorradfahrer auf verschmutzter Fahrbahn gestürzt

Ein 32-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Hagermarsch verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 19.15 Uhr auf der L5 aus Richtung Norden kommend in Richtung Dornum. Als er nach rechts auf den Alten Postweg abbog, geriet er dort aufgrund einer verschmutzten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte zu Boden. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Fahrbahnverschmutzung stammte vermutlich von einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norddeich - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag in Norddeich ereignet. Zwischen 11.45 Uhr und 14.15 Uhr touchierte ein bislang Unbekannte auf einem Parkplatz am Dörper Weg beim Öffnen einer Autotür einen gelben Renault Kadjar. Es entstand auf der Fahrerseite eine Delle an der hinteren Tür. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

