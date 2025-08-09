Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 09.08.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Südbrookmerland - Unfallflucht

Am Freitag, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Handelsring zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen geparkten VW und entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung kümmern. An dem VW entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Großefehn - Unfall beim Überholen

Am Freitagabend kam es im Postweg in Großefehn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ackerschlepper und einem Leichtkraftrad. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Fahrer mit einem Ackerschlepper den Postweg von Spetzerfehn kommend in Richtung Ostgroßefehn. Als dieser nach links in den Heidhörnweg einbog, überholte ein dahinterfahrender 17-jähriger Kradfahrer mehrere Fahrzeuge und darauffolgend kam es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Ackerschlepper. Der Kradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Ackerschleppers blieb unverletzt.

Altkreis Norden

Dornum - Beschädigung eines Autos

Nachdem der Geschädigte am Freitag, um 12.30 Uhr, nach einer halben Stunde Abwesenheit zu seinem Auto, einem Citroen C3, auf dem Parkplatz bei einem Imbiss in der Schöpfwerkstraße in Dornum zurückgekommen war, stellte er einen Schaden an seiner Beifahrerseite fest. Eine verursachende Person hat sich vor Ort allerdings nicht zu erkennen gegeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet, Hinweise können unter 04931 9210 gegeben werden.

Berumbur - Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 46-jährigen Mann auf einem E-Scooter in Berumbur kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Er hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,02 Promille, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Verkehrsunfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Juister Straße in Norden kam es am Montag, den 04.08.2025, zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in der Zeit zwischen 7.40 Uhr - 16.30 Uhr vermutlich beim Rangieren einen grauen Daimler an der Fahrerseite. Das verursachende Fahrzeug ist weiß. Der entstandene Schaden am Daimler wird auf 6000 Euro geschätzt, der Verursacher fuhr davon, ohne für eine Schadensregulierung zur Verfügung zu stehen. Hinweise werden bei der Polizei in Norden unter 04931 9210 entgegengenommen.

Norden - Brand in einem Altkleidercontainer

Am frühen Samstagmorgen, gegen 0 Uhr, geriet der Inhalt eines Altkleidercontainers auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heerstraße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Durch das Feuer, welches durch die Feuerwehr gelöscht wurde, entstand Sachschaden an dem Container in zunächst unbekannter Höhe. Die Ermittlungen zur Brandentstehung dauern an. Hinweise werden unter 04931 9210 entgegengenommen.

Landkreis Wittmund

Esens - Gebäudewand besprüht

Unbekannte besprühten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Gebäudewand. Bei einem Bekleidungshaus in Esens in der Herdestraße wurde eine Außenwand mit einem Graffiti beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Esens, Tel. 044971 926500, zu melden.

Wittmund - Drogen konsumiert und mit Pkw unterwegs

Am Freitag, gegen 18 Uhr, wurde in Wittmund, An der Harle, durch die Polizei ein 22-Jähriger mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle wurden Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung festgestellt und durch einen Urintest bestätigt. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

