POL-WAF: Kreis Warendorf. Länderübergreifender Aktionstag "Sicher.mobil.leben - Kinder im Blick"

Warendorf (ots)

"Sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" lautete das Motto einer länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion, an dem die Kreispolizeibehörde am Dienstag, 3.6.2025 mit zahlreichen Einsatzkräfte teilnahm. Vorrangig kontrollierten Polizisten im Bereich von Schulen, Schulwegen und Kindertagesstätten, um dort durch eine sichtbare Präsenz für mehr Sicherheit für die Kleinsten zu sorgen. Kinder zählen zu der besonders gefährdeten Gruppe im Straßenverkehr. Insbesondere durch erhöhte Achtsamkeit, angepasstes Fahrverhalten und die konsequente Einhaltung präventiver Schutz- und Sicherungseinrichtungen kann das Unfallrisiko für Kinder im Straßenverkehr minimiert werden.

Die Einsatzkräfte kontrollierten 428 Fahrzeuge, davon 311 vor Schulen und 71 vor Kindertagesstätten. Dabei stellten sie 73 Verstöße fest, darunter Ablenkung am Steuer (7), zu schnelles Fahren (28), fehlende Sicherung von Kindern im Fahrzeug (3), Parkverstöße im Bereich von Schulen sowie Kindertagesstätten (17) und sonstige (18).

In Telgte, Oelde, Diestedde und Vellern banden die Verkehrssicherheitsberater Schulkinder für eine Danke- und Denkzettelaktion ein. Dort überprüften Polizisten an der Brüder-Grimm-Schule (Telgte), der Edith-Stein-Schule (Oelde) und an den Grundschulen Diestedde und Vellern wie schnell Autofahrer fuhren. Die, die sich an die zulässige Geschwindigkeit hielten, wurden ebenso angehalten, wie die, die zu schnell waren. Während sich die Schulkinder bei der einen Gruppe bedankte, erhielt die andere Gruppe einen Denkzettel. Damit haben die Kinder in besonderer Art auf sich und ihre besondere Verkehrssituation aufmerksam gemacht. Das hat sicherlich bei dem ein oder anderen einen bleibenden Eindruck hinterlassen - ganz im Sinne der Verkehrssicherheit und des Aktionstages.

