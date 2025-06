Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zeuge hinderten flüchtige Unfallverursacherin an Weiterfahrt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 3.6.2025, 18.20 Uhr fuhr eine 53-Jährige auf der Clemens-August-Straße in Ennigerloh mit ihrem Pkw gegen ein geparktes Auto, als sie in einer Linkskurve von der Straße abkam. Trotz des erheblichen Sachschadens an dem fremden Pkw flüchtete die Ennigerloherin. Ein 61-jähriger Autofahrer hatte den Unfall und die Flucht beobachtet. Der Ennigerloher wendete daraufhin seinen Pkw und fuhr der Flüchtenden hinterher. Er setzte sich mit seinem Auto auf der Grabenstraße hinter ihren Pkw, als sie vor einen Altglascontainer stand, gegen den sie fast gefahren war. Der Ennigerloher stieg aus und forderte die Frau auf, stehen zu bleiben. Polizisten stellten bei der Verkehrsunfallaufnahme fest, dass die Frau scheinbar krank war. Hinzugezogene Rettungskräfte brachten die 53-Jährige zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 17.500 Euro. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein der Frau sicher.

