Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. K 4 nach Verkehrsunfall mit Leichtverletzter gesperrt

Warendorf (ots)

Am Montag, 2.6.2025 wurde die K 4 in Höhe Ahlen gegen 14.40 Uhr nach einem Verkehrsunfall kurzfristig gesperrt. Eine 24-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die Kreisstraße in Richtung Ahlen. Sie überholte ein vor ihr fahrendes Auto und verlor die Kontrolle über ihren Pkw. Dabei fuhr sie gegen das Heck des vor ihr befindlichen Pkws, den eine 55-jährige Sendenhorsterin fuhr. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die 24-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

