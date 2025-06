Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kleinkraftradfahrer stürzte wegen Dieselspur

Warendorf (ots)

Am Montag, 2.6.2025, 13.55 Uhr stürzte ein Kleinkraftradfahrer wegen einer Dieselspur im Europakreisel in Ahlen. Der 69-Jährige kam mit seinem Fahrzeug von der August-Kirchner-Straße und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dort verlor der Ahlener die Kontrolle über sein Kleinkraftrad. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann leicht. Rettungskräfte brachten den 69-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verursacher der Dieselspur konnte nicht ermittelt werden. Kräfte der Feuerwehr, des Ordnungsamtes und eine Fachfirma kümmerten sich um die Reinigung der Straße. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden vor 300 Euro. Hinweise zu dem Verursacher der Dieselspur nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 entgegen.

