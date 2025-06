Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Starke Rauchentwicklung aus Rathaus gemeldet

Warendorf (ots)

Am Montag, 2.6.2025, 9.55 Uhr wurde der Polizei eine starke Rauchentwicklung aus dem Rathausgebäude an der Weststraße in Beckum gemeldet. Das Rathaus wurde geräumt und die Feuerwehr löschte das Feuer in einer Toilette. Ein dort installierter Lüfter dürfte aufgrund eines technischen Defekts den Brand ausgelöst haben.

