Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 2.6.2025, gegen 9.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Alverskirchener Straße, Höhe West I in Albersloh. Ein 82-jähriger Sendenhorster fuhr von einer Grundstücksauffahrt auf die Alverskirchener Straße in Richtung Albersloh. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines Drensteinfurters. Der 69-Jährige befuhr die Alverskirchener Straße in Richtung Wolbeck. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 69-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Alverskirchener Straße war etwa 90 Minuten gesperrt. Das Auto des Sendenhorsters wurde abgeschleppt, das Motorrad vor Ort untergestellt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell