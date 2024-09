Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld/Wedel/Klein Nordende - Die Polizei ermittelt zu mehreren Einbruchstaten vom Wochenende und bittet um Zeugenhinweise

SSchenefeld-Wedel-Klein Nordende (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es im Kreis Pinneberg zu mehreren Einbruchstaten gekommen.

In Schenefeld ist es in de Lornsenstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Die Tatzeit liegt in diesem Fall zwischen Samstag, 28.09.2024 (17.10 Uhr) und Sonntag, 29.09.2024 (00.30 Uhr). Der oder die Täter verschafften sich zwar gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses, jedoch ist es nach erster Einschätzung in diesem Fall zu keinem Diebstahl gekommen.

Eine weitere Tat ereignete sich am Abend des 28.09.2024 (Samstag) in Wedel. Dort haben nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei unbekannte Täter versucht in ein Reihenhaus einzudringen. Bei dem Versuch wurde ein akustischer Alarm ausgelöst und die Täter flohen in unbekannte Richtung. Somit blieb es auch in diesem Fall bei einem Versuch.

Eine dritte bekannte Tat ereignete sich am Sonntag. In diesem Fall drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Klein Nordende ein. Im Heideweg verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zum Haus. Der Tatzeitraum liegt in diesem Fall zwischen 08.20 Uhr und 13.00 Uhr. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und öffneten hierbei Schränke und Schubladen. Was der oder die Täter bei dieser Tat entwendeten ist noch nicht bekannt und derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Für alle Taten führt die Kriminalpolizei Pinneberg die laufenden Ermittlungen. Zeugen, die an einem der Tatorte verdächtige Feststellungen gemacht haben, könnten diese unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitteilen.

