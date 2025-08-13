Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - 73-jähriger Fußgänger schwer verletzt

Friedeburg - Radfahrer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - 73-jähriger Fußgänger schwer verletzt

In Carolinensiel ist am Mittwoch ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 62-jähriger Lkw-Fahrer mit einem Müllwagen auf dem Marie-Ulfers-Weg in Richtung Mühlenstraße. Hierbei geriet aus noch ungeklärter Ursache ein 73-jähriger Fußgänger unter das Fahrzeug. Der Mann erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Friedeburg - Radfahrer verletzt

In Etzel (Gemeinde Friedeburg) ist am Dienstag bei einem Unfall ein Radfahrer verletzt worden. Der 81-Jährige fuhr gegen 14.50 Uhr mit seinem Pedelec von einem Fahrradweg auf die Fahrbahn der Friedeburger Straße (B 436). Hierbei übersah er eine 60-jährige Autofahrerin und wurde erfasst. Der 81-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

