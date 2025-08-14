Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch in Wittmund. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 8.40 Uhr und 9.50 Uhr auf einem Parkplatz einen grauen Nissan Qashqai im Heckbereich. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. In dem genannten Zeitraum parkte der Nissan vor einem Supermarkt in der Harpertshausener Straße und anschließend vor einem Discounter in der Finkenburgstraße. Der Schaden fiel erst im Nachgang auf. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell