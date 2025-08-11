POL-PDLD: Motorradfahrer entziehen sich Polizeikontrolle
Oberhausen - Kapellen-Drusweiler (ots)
Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 18:15 Uhr, überwachten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der B 427, am Ortseingang Oberhausen, aus Richtung Bad Bergzabern kommend.
Ein Motorradfahrer aus einer 3-er Gruppe Motorradfahrern wurde bei erlaubten 70 Km/h mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Beim Erkennen der Polizeibeamten wendeten die 3 Motorradfahrer und entzogen sich der Kontrolle in über mehrere Feldwege in Richtung Kapellen-Drusweiler.
Während der Flucht fuhren die Motorradfahrer an einer Personengruppe vorbei und machten auch Wheelie's.
Zeugen, die Angaben zu den 3 Motorradfahrern machen können, insbesondere die genannte Personengruppe, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.
