Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer entziehen sich Polizeikontrolle

Oberhausen - Kapellen-Drusweiler (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 18:15 Uhr, überwachten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der B 427, am Ortseingang Oberhausen, aus Richtung Bad Bergzabern kommend.

Ein Motorradfahrer aus einer 3-er Gruppe Motorradfahrern wurde bei erlaubten 70 Km/h mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Beim Erkennen der Polizeibeamten wendeten die 3 Motorradfahrer und entzogen sich der Kontrolle in über mehrere Feldwege in Richtung Kapellen-Drusweiler.

Während der Flucht fuhren die Motorradfahrer an einer Personengruppe vorbei und machten auch Wheelie's.

Zeugen, die Angaben zu den 3 Motorradfahrern machen können, insbesondere die genannte Personengruppe, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Reiner Steigner

Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

