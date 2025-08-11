Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrecher ohne Beute

Annweiler (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in das Jugendstilhotel in Annweiler-Bindersbach ein. Hierbei zerstörten sie eine große Glasscheibe eines ebenerdigen Fensters. Im Hotel begaben sich die Täter in mehrere Räume, die sie ebenfalls aufhebelten. Wahrscheinlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und verließen das Objekt fluchtartig ohne Beute. Es wurden circa 2000EUR Sachschaden angerichtet. Haben Sie in der Nacht etwas Verdächtiges in der Nähe des Hotels gesehen oder sind Ihnen flüchtende Personen aufgefallen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346-964619 oder per Email pwannweiler@polizei.rlp.de

