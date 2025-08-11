POL-PDLD: Wörth - Rettungshubschrauber nach Fahrradunfall im Einsatz
Wörth am Rhein (ots)
Samstagnachmittag stürzte eine 44-jährige Fahrradfahrerin auf der K23 in Fahrtrichtung Schaidt. Nach eigenen Angaben wollte sie einen Gegenstand von ihrem Helm entfernen und bremste so stark ab, dass sie sich überschlug. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht und dort stationär aufgenommen.
