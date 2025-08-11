POL-PDLD: Wörth - Rettungshubschrauber nach Fahrradunfall im Einsatz

Annweiler (ots) - Der Geschädigte parkte am 06.08.2025 gegen 16:30 Uhr seinen PKW, einen silbergrauen Mazda 3 Kombi am Flitschberg in Annweiler Höhe der Hausnummer 33. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug am 08.08.2025 gegen 16:30 Uhr musste er feststellen, dass offensichtlich ein E-Scooter-Fahrer mit seinem Fahrzeug kollidiert und über die Motorhaube in die Windschutzscheibe gefallen war. Anschließend flüchtete der ...

