PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Rettungshubschrauber nach Fahrradunfall im Einsatz

Wörth am Rhein (ots)

Samstagnachmittag stürzte eine 44-jährige Fahrradfahrerin auf der K23 in Fahrtrichtung Schaidt. Nach eigenen Angaben wollte sie einen Gegenstand von ihrem Helm entfernen und bremste so stark ab, dass sie sich überschlug. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht und dort stationär aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:35

    POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Annweiler (ots) - Der Geschädigte parkte am 06.08.2025 gegen 16:30 Uhr seinen PKW, einen silbergrauen Mazda 3 Kombi am Flitschberg in Annweiler Höhe der Hausnummer 33. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug am 08.08.2025 gegen 16:30 Uhr musste er feststellen, dass offensichtlich ein E-Scooter-Fahrer mit seinem Fahrzeug kollidiert und über die Motorhaube in die Windschutzscheibe gefallen war. Anschließend flüchtete der ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:10

    POL-PDLD: Briefkasten durch Böller zerstört - Sachschaden an geparktem Fahrzeug

    Hördt (ots) - Am Sonntagnacht wurde gegen 03:00 Uhr im Bereich der St. Georg-Straße ein Briefkasten durch einen Böller gesprengt. Trümmerteile beschädigten zudem ein gegenüber geparktes Auto. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07274-9580 zu melden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren