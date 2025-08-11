POL-PDLD: Briefkasten durch Böller zerstört - Sachschaden an geparktem Fahrzeug
Hördt (ots)
Am Sonntagnacht wurde gegen 03:00 Uhr im Bereich der St. Georg-Straße ein Briefkasten durch einen Böller gesprengt. Trümmerteile beschädigten zudem ein gegenüber geparktes Auto. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07274-9580 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell