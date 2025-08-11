Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht mit rotem VW Käfer - Motorradfahrer verletzt

Vorderweidenthal- L493 (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 11:45 Uhr, kam es auf der Landstraße zwischen Vorderweidenthal und Silz, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 48-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner BMW die L 493 von Vorderweidenthal in Richtung Silz. In einer Linkskurve nach einer Geraden von 400m, kam dem Motorradfahrer ein roter VW Käfer Cabrio entgegen. Der Fahrer des Käfers sei auf die Gegenfahrbahn geraten, sodass der Motorradfahrer ausweichen musste. Hierbei verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab landete im Grünstreifen. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall leichtverletzt. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000.-EUR

Der Fahrzeugführer des VW-Käfer setzte seine Fahrt in Richtung Vorderweidenthal fort, ohne sich um den gestürzten Motorradfahrer zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem roten VW Käfer oder zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

