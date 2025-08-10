Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken Unfall verursacht

Gleisweiler

Am heutigen Morgen, gegen 03:00 Uhr, ereignete sich auf der L507 zwischen Gleisweiler und Frankweiler ein Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholbeeinflussung. Ein 26-jähriger Mann aus dem Raum Südl. Weinstraße verlor in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und seines alkoholisierten Zustands, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Weiter wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein einbehalten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 2500,- EUR.

