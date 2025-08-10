POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

Minfeld (ots) - Am Abend des 09.08.2025 kam es in Minfeld in der Straße "Im Holderbusch" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zugang zum Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurden Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Zudem entstand Sachschaden. Um mögliche Zeugenhinweise wird gebeten. Diese sind unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per ...

