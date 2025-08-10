PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

Oberhausen-Barbelroth (ots)

Am Samstag, 09.08.2025, zwischen 16:30 und 17:30 Uhr überwachten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der B427 bei Oberhausen. Bei erlaubten 70 km/h wurden 15 Fahrzeugführer beanstandet die zu schnell unterwegs waren. Der Tagesschnellste wurde mit 106 km/h gemessen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Sebastian Bollinger

Telefon: 06341-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

