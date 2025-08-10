POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle
Oberhausen-Barbelroth (ots)
Am Samstag, 09.08.2025, zwischen 16:30 und 17:30 Uhr überwachten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der B427 bei Oberhausen. Bei erlaubten 70 km/h wurden 15 Fahrzeugführer beanstandet die zu schnell unterwegs waren. Der Tagesschnellste wurde mit 106 km/h gemessen.
