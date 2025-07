Polizei Hamburg

POL-HH: 250716-4. Polizei nimmt mutmaßliche Trickbetrüger in Hamburg-Othmarschen fest

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.07.2025, ab 13:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Othmarschen, Bernadottestraße

Einsatzkräften der Region Altona ist es gestern Nachmittag im Stadtteil Othmarschen gelungen, insgesamt drei mutmaßliche Trickbetrüger vorläufig festzunehmen.

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge erhielt eine 85-Jährige gestern zunächst einen Anruf, bei dem sich der Gesprächspartner als Bankmitarbeiter ausgab. Er teilte der Seniorin mit, es habe angeblich verdächtige Bewegungen auf ihrem Konto gegeben und forderte sie schließlich auf, zur Sicherheit 30.000 Euro an ihn zu übergeben. Um das Geld bei Banken abheben zu können, bestellte der Anrufer sogar ein Taxi zu der Dame.

Nachdem es seitens der 85-Jährigen zu einer "Anzahlung" gekommen war und nun weitere 30.000 Euro gefordert wurden, kamen der Frau Zweifel und sie informierte die Polizei.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen entdeckten Polizistinnen und Polizisten einen verdächtigen Pkw im Bereich der Bernadottestraße. Da die von der Geschädigten abgegebene Personenbeschreibung zudem auf einen in dem Fahrzeug sitzenden Mann zutraf, überprüften die Einsatzkräfte den blauen VW Golf und nahmen die beiden Insassen im Alter von 33 und 27 vorläufig fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos fanden die Beamtinnen und Beamten das betrügerisch erlangte Geld sowie weitere Beweismittel auf. Darüber hinaus stellten sie den Pkw sicher.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm daraufhin die weiteren Ermittlungen.

Nur wenig später erhielt die Seniorin einen weiteren Anruf, mutmaßlich von derselben Person, bei dem erneut 30.000 Euro gefordert und eine zeitnahe Abholung vereinbart wurden. Als ein 19-jähriger Kosovare kurz darauf an der Wohnanschrift der 85-Jährigen erschien, nahmen Polizistinnen und Polizisten ihn ebenfalls vorläufig fest.

Der 33-jährige Deutsche, der 27 Jahre alte polnische Staatsangehörige und ihr 19-jähriger Komplize wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo ein Haftrichter heute Untersuchungshaftbefehle gegen alle drei erließ.

Die Ermittlungen des zuständigen LKA 43 dauern an. In diesem Zusammenhang prüfen die Beamtinnen und Beamten auch, ob das Trio für weitere ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommt.

Informationen und Verhaltenstipps zum Thema Betrug finden Interessierte unter anderem auf der Homepage der Polizei Hamburg unter: https://www.polizei.hamburg/vorsicht-betrug.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell