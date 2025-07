Polizei Hamburg

POL-HH: 250716-1. Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen und eines Haftbefehls nach mehreren Raubdelikten in den Bezirken Nord und Wandsbek

Hamburg (ots)

Tatzeiten: seit Mitte Juni 2025

Tatorte: Hamburg-Steilshoop, Uhlenhorst, Barmbek-Nord, Barmbek-Süd

Am vergangenen Freitag vollstreckten Einsatzkräfte der Polizei Hamburg Durchsuchungsbeschlüsse und verhafteten einen 17-jährigen Algerier, der im Verdacht steht, gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen mehrere Raube begangen und dabei unter anderem Goldketten erbeutet zu haben. Er wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Seit Mitte Juni ist es in den Stadtteilen Steilshoop, Uhlenhorst, Barmbek-Nord und Barmbek-Süd zu mindestens sechs Raubdelikten gekommen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen des Raubdezernats der Region Nord (LKA 144) agierten hierbei zwei Jugendliche gemeinschaftlich, indem unter anderem einer von ihnen die späteren Geschädigten zunächst in ein Gespräch verwickelte und sein Komplize wenig später die getragenen Halsketten gewaltsam entriss. In einem weiteren Fall fragten sie die späteren Opfer zunächst nach dem Weg und besprühten sie anschließend in deren Pkw mit Pfefferspray, woraufhin einer der mutmaßlichen Räuber versuchte, die hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk zu entreißen. In diesem Fall suchte die Polizei auch Zeuginnen und Zeugen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6074637).

Im Zuge der Ermittlungen gerieten der 17-jährige Jugendliche und ein 16-jähriger Marokkaner in den Fokus der Ermittler und Ermittlerinnen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte im weiteren Verlauf Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle, die am Freitag vollstreckt wurden.

Der 17-Jährige konnte an seiner Ohlsdorfer Wohnanschrift angetroffen und verhaftet werden. Der Haftbefehl gegen seinen 16-jährigen Komplizen wurde bisher nicht vollstreckt. Die Durchsuchungen führte zur Sicherstellung von Beweismitteln.

Die Ermittlungen dauern an. Die Beamtinnen und Beamten prüfen dabei auch, inwieweit die beiden Täter für weitere ähnlich gelagerte Delikte in Frage kommen könnten.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell